Saint-Cyr-des-Gâts

Le coq en fête

Stade Saint-Cyr-des-Gâts Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Le coq en fête organise sa traditionnelle fête de village le weekend du 25 et 26 juillet.

Le Samedi 25 juillet à partir de 19h00

Soirée blind test suivi d’un karaoké animé par Émilie de crazy 2 night.

Buvette et restauration sur place.

Le Dimanche 26 juillet place à la traditionnelle fête

Dès 10h

Vide grenier , Stands de jeux

Buvette, Grillade et crêpes

L’après-midi

Baptême 4X4

Et une animation pleine de magie avec Tyson Dumas.

La journée se clôturera par le traditionnel dîner champêtre (20€) et une soirée dansante.

Informations et réservations au 06 99 89 73 53 ou 06 37 36 58 76 .

Stade Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 37 36 58 76

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English :

Le coq en fête is holding its traditional village fête on the weekend of July 25 and 26.

L’événement Le coq en fête Saint-Cyr-des-Gâts a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin