Le coq en fête Saint-Cyr-des-Gâts
Le coq en fête Saint-Cyr-des-Gâts samedi 25 juillet 2026.
Saint-Cyr-des-Gâts
Le coq en fête
Stade Saint-Cyr-des-Gâts Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Le coq en fête organise sa traditionnelle fête de village le weekend du 25 et 26 juillet.
Le Samedi 25 juillet à partir de 19h00
Soirée blind test suivi d’un karaoké animé par Émilie de crazy 2 night.
Buvette et restauration sur place.
Le Dimanche 26 juillet place à la traditionnelle fête
Dès 10h
Vide grenier , Stands de jeux
Buvette, Grillade et crêpes
L’après-midi
Baptême 4X4
Et une animation pleine de magie avec Tyson Dumas.
La journée se clôturera par le traditionnel dîner champêtre (20€) et une soirée dansante.
Informations et réservations au 06 99 89 73 53 ou 06 37 36 58 76 .
Stade Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 37 36 58 76
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English :
Le coq en fête is holding its traditional village fête on the weekend of July 25 and 26.
L’événement Le coq en fête Saint-Cyr-des-Gâts a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin