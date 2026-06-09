[Concert] Rap de Tootsie L’Inattendu Dieppe

Dieppe

[Concert] Rap de Tootsie

L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Figure montante de la scène rap locale, Tootsi, artiste dieppois et vainqueur du Dieppe Urban Challenge 2024, monte sur scène pour un concert énergique et authentique.

Avec ses textes percutants, son univers personnel et une présence scénique remarquée, Tootsi partage son parcours, ses inspirations et son attachement à son territoire à travers un rap moderne et sincère. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir un talent local qui s’impose progressivement sur la scène urbaine.

Venez soutenir un artiste de Dieppe et vivre une soirée rythmée au son du rap ! .

L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 63 51 09

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English : [Concert] Rap de Tootsie

L’événement [Concert] Rap de Tootsie Dieppe a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie