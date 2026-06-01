Creil

Concert | Récital des C4

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Chœur C4 du Conservatoire Nina Simone vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale inoubliable ! Samedi 27 juin 2026 à 20h à l’espace culturel La Faïencerie à Creil. Gratuit, entrée libre

Le Chœur C4 du Conservatoire Nina Simone vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale inoubliable !

Samedi 27 juin 2026 à 20h à l’espace culturel de la Faïencerie

Gratuit, entrée libre sans réservation, places limitées !

Renseignements au 03 44 29 51 48

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 48

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English :

The Ch?ur C4 of the Conservatoire Nina Simone invite you to an unforgettable musical evening! Saturday June 27, 2026 at 8pm at the La Faïencerie cultural center in Creil. Free admission

L’événement Concert | Récital des C4 Creil a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise