Présen­ta­tion de la saison 26–27 de la Faïen­ce­rie-Théâtre & Cinéma Creil mercredi 17 juin 2026.

Creil

Présen­ta­tion de la saison 26–27 de la Faïen­ce­rie-Théâtre & Cinéma

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17 21:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Mercredi 17 juin, venez lever le mystère de la nouvelle saison ?!

L’équipe de la Faïen­ce­rie-Théâtre & Cinéma est heureuse de convier publics habi­tués ou nouveaux à une mani­fes­ta­tion joyeuse pour décou­vrir la program­ma­tion de la saison 2026–2027.

Théâtre, danse, musique, cirque, art de la rue et cinéma, quels seront vos prochains coups de cœur ??

Cette présen­ta­tion festive et ryth­mée se prolonge dans une ambiance chaleu­reuse autour d’un buffet collec­tif. Appor­tez votre spécia­lité sucrée ou salée, et parta­gez nous le secret de votre recette.

Cette soirée de lance­ment marque l’ou­ver­ture des abon­ne­ments. Un rendez-vous incon­tour­nable pour les fidèles les meilleures offres, une grande liberté de choix et la séré­nité d’avoir tous vos billets en poche pour l’an­née.

Nous vous atten­dons nombreuses et nombreux

Gratuit, réser­va­tion conseillée par mail accueil@faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO: lignes A,B,D arrêt 8 Mai ou Michelet

Mercredi 17 juin, venez lever le mystère de la nouvelle saison ?!

L’équipe de la Faïen­ce­rie-Théâtre & Cinéma est heureuse de convier publics habi­tués ou nouveaux à une mani­fes­ta­tion joyeuse pour décou­vrir la program­ma­tion de la saison 2026–2027.

Théâtre, danse, musique, cirque, art de la rue et cinéma, quels seront vos prochains coups de cœur ??

Cette présen­ta­tion festive et ryth­mée se prolonge dans une ambiance chaleu­reuse autour d’un buffet collec­tif. Appor­tez votre spécia­lité sucrée ou salée, et parta­gez nous le secret de votre recette.

Cette soirée de lance­ment marque l’ou­ver­ture des abon­ne­ments. Un rendez-vous incon­tour­nable pour les fidèles les meilleures offres, une grande liberté de choix et la séré­nité d’avoir tous vos billets en poche pour l’an­née.

Nous vous atten­dons nombreuses et nombreux

Gratuit, réser­va­tion conseillée par mail accueil@faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO: lignes A,B,D arrêt 8 Mai ou Michelet .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Wednesday June 17, come and unravel the mystery of the new season!

The Faïencerie-Théâtre & Cinéma team is delighted to invite both regular and new audiences to a joyful event to discover the program for the 2026?2027 season.

Theater, dance, music, circus, street art and cinema, what are your next favorites?

This festive and rhythmic presentation continues in a warm atmosphere around a collective buffet. Bring your sweet or savory specialty, and share the secret of your recipe with us.

This launch party marks the opening of subscriptions. A not-to-be-missed event for loyal customers: the best offers, freedom of choice and the peace of mind of having all your tickets in your pocket for the year.

We look forward to seeing you there!

Free of charge, booking recommended by e-mail: accueil@faiencerie-theatre.com

Get there by bus with the AXO network: lines A,B,D stop 8 Mai or Michelet

L’événement Présen­ta­tion de la saison 26–27 de la Faïen­ce­rie-Théâtre & Cinéma Creil a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Creil Sud Oise