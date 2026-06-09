Présentation de la saison 26–27 de la Faïencerie-Théâtre & Cinéma Creil
Présentation de la saison 26–27 de la Faïencerie-Théâtre & Cinéma Creil mercredi 17 juin 2026.
Creil
Présentation de la saison 26–27 de la Faïencerie-Théâtre & Cinéma
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:00:00
fin : 2026-06-17 21:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Mercredi 17 juin, venez lever le mystère de la nouvelle saison ?!
L’équipe de la Faïencerie-Théâtre & Cinéma est heureuse de convier publics habitués ou nouveaux à une manifestation joyeuse pour découvrir la programmation de la saison 2026–2027.
Théâtre, danse, musique, cirque, art de la rue et cinéma, quels seront vos prochains coups de cœur ??
Cette présentation festive et rythmée se prolonge dans une ambiance chaleureuse autour d’un buffet collectif. Apportez votre spécialité sucrée ou salée, et partagez nous le secret de votre recette.
Cette soirée de lancement marque l’ouverture des abonnements. Un rendez-vous incontournable pour les fidèles les meilleures offres, une grande liberté de choix et la sérénité d’avoir tous vos billets en poche pour l’année.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux
Gratuit, réservation conseillée par mail accueil@faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO: lignes A,B,D arrêt 8 Mai ou Michelet
Mercredi 17 juin, venez lever le mystère de la nouvelle saison ?!
L’équipe de la Faïencerie-Théâtre & Cinéma est heureuse de convier publics habitués ou nouveaux à une manifestation joyeuse pour découvrir la programmation de la saison 2026–2027.
Théâtre, danse, musique, cirque, art de la rue et cinéma, quels seront vos prochains coups de cœur ??
Cette présentation festive et rythmée se prolonge dans une ambiance chaleureuse autour d’un buffet collectif. Apportez votre spécialité sucrée ou salée, et partagez nous le secret de votre recette.
Cette soirée de lancement marque l’ouverture des abonnements. Un rendez-vous incontournable pour les fidèles les meilleures offres, une grande liberté de choix et la sérénité d’avoir tous vos billets en poche pour l’année.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux
Gratuit, réservation conseillée par mail accueil@faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO: lignes A,B,D arrêt 8 Mai ou Michelet .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
On Wednesday June 17, come and unravel the mystery of the new season!
The Faïencerie-Théâtre & Cinéma team is delighted to invite both regular and new audiences to a joyful event to discover the program for the 2026?2027 season.
Theater, dance, music, circus, street art and cinema, what are your next favorites?
This festive and rhythmic presentation continues in a warm atmosphere around a collective buffet. Bring your sweet or savory specialty, and share the secret of your recipe with us.
This launch party marks the opening of subscriptions. A not-to-be-missed event for loyal customers: the best offers, freedom of choice and the peace of mind of having all your tickets in your pocket for the year.
We look forward to seeing you there!
Free of charge, booking recommended by e-mail: accueil@faiencerie-theatre.com
Get there by bus with the AXO network: lines A,B,D stop 8 Mai or Michelet
L’événement Présentation de la saison 26–27 de la Faïencerie-Théâtre & Cinéma Creil a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Creil Sud Oise