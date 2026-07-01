Concert Reflets (en)chantés, Château du Grand Veneur, Soisy-sur-Seine

Informations pratiques

Concert Reflets (en)chantés Samedi 19 septembre, 20h00 Château du Grand Veneur Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Concert en extérieur du choeur de chambre Calligrammes.

Château du Grand Veneur 18 rue du Grand Veneur 91450 Soisy-sur-Seine Soisy-sur-Seine 91450 Essonne Île-de-France 01 69 89 71 71 http://www.soisysurseine.fr Château construit au XVIIe siècle entouré d’un parc de 12 hectares. Parkings et arrêt de bus à proximité.

Concert « Reflets (en)chantés »

©Ville de Soisy-sur-Seine