AGENDA · Soisy-sur-Seine
Concert Reflets (en)chantés, Château du Grand Veneur, Soisy-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Château du Grand Veneur · Soisy-sur-Seine
Informations pratiques
Concert Reflets (en)chantés Samedi 19 septembre, 20h00 Château du Grand Veneur Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Concert en extérieur du choeur de chambre Calligrammes.
Château du Grand Veneur 18 rue du Grand Veneur 91450 Soisy-sur-Seine Soisy-sur-Seine 91450 Essonne Île-de-France 01 69 89 71 71 http://www.soisysurseine.fr Château construit au XVIIe siècle entouré d’un parc de 12 hectares. Parkings et arrêt de bus à proximité.
Concert « Reflets (en)chantés »
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