Visite commentée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Soisy-sur-Seine

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame Samedi 19 septembre, 11h00 Église Notre-Dame Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’église.

Église Notre-Dame 1 rue de l’église, 91450 Soisy-sur-Seine Soisy-sur-Seine 91450 Essonne Île-de-France 01 60 75 62 71 http://eglise-senartdraveil.fr Au cœur de Soisy-sur-Seine, l’église Notre -Dame se dresse depuis le XIIIe siècle. En 1653, la chapelle de La Vierge fut ajoutée pour abriter le mausolée de la famille de Bailleul, seigneurs de Soisy. Seule subsiste de ce mausolée l’épitaphe inscrite au titre des monuments historiques.

En 1730 la nef est reconstruite ainsi qu’un nouveau clocher puis enfin au XIXe l’église est agrandie avec adjonction des bas-côtés sud et nord.

L’édifice abrite un retable représentant une scène de calvaire du XIVe siècle, classé au titre des monuments historiques, où les donateurs, Gilles Malet et son épouse sont représentés. Gilles Malet a été bibliothécaire du roi Charles V.

Datant du XVIIIe siècle, deux statues polychromes -une statue d’un diacre et une Vierge à l’enfant- ainsi que les fonds baptismaux enrichissent ce patrimoine. L’église est située au voisinage du Château des Chenevières, entièrement restauré et qui abrite maintenant la mairie. Un très bel ensemble patrimonial. Parkings à proximité

Visite commentée

©Ville de Soisy-sur-Seine