Concert reggae Reggae Night Youthie et Nattali Rize Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Dorénavant un rendez-vous ancré en Pays Bigouden pour les amateurs de reggae. Paix, justice, harmonie, une soirée relaxante et groovy menée par un plateau 100% féminin. Cette reggae night sera placée sous le signe du Girl Power !

YOUTHIE

Du soleil Andalou à l’ombre d’une forêt indonésienne, Youthie vous embarque dans son univers cuivré au rythme des skanks un détonant mélange de reggae roots et de musiques du monde, pour un roadtrip musical en perspective !Un projet Dub organique, mêlant mix et performance instrumentale où elle met à profit ses divers instruments (trompette, flûte, accordéon, cornemuse) et sources d’inspiration jazz, latin, balkanique, oriental, celtique, afrobeat…

NATTALI RIZE

Rares sont les femmes qui réussissent à se faire une place dans le milieu fermé du reggae. Nattali Rize est de celles-ci. Son talent indéniable pour la scène, mais surtout sa voix bien particulière aux intonations parfois rihannesques ont séduit les producteurs jamaïcains. Une perle rare à écouter absolument car il est devenu difficile de trouver par les temps qui courent, autant de sensibilité et de finesse posées sur des riddims aussi percutants. Depuis ses débuts Nattali Rize a parcouru les plus belles scènes world d’Europe (Summerjam plus gros festival reggae en Allemagne, le Paleo en Suisse…) pour jouer des tubes comme Rebel Love (plus d’1 million de vues sur Youtube).

