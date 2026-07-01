UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moustoir-Ac

Concert REGGAE ROOTS à la ferme Ferme Équestre Le Grand Rocher Moustoir-Ac

samedi 11 juillet 2026 · Ferme Équestre Le Grand Rocher · Moustoir-Ac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Ferme Équestre Le Grand Rocher
Adresse
27 Kerbastard
Ville
56500 Moustoir-Ac
Département
Morbihan
Tarif

Moustoir-Ac

Concert REGGAE ROOTS à la ferme

Ferme Équestre Le Grand Rocher 27 Kerbastard Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

La Ferme Équestre Le Grand Rocher vous invite à venir vivre une soirée exceptionnelle le samedi 11 juillet à partir de 19h dans son Bistro convivial type guinguette à la ferme !
Venez profiter d’un moment chaleureux, entre amis ou en famille, dans un cadre authentique au cœur de la campagne. Concert Reggae Roots Sound System
Marsel Blood feat Empress Nidy
Mystikal Man
Restauration sur place   .

Ferme Équestre Le Grand Rocher 27 Kerbastard Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 41 59 40 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert REGGAE ROOTS à la ferme Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

À voir aussi à Moustoir-Ac (Morbihan)