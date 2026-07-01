Concert REGGAE ROOTS à la ferme Ferme Équestre Le Grand Rocher Moustoir-Ac
samedi 11 juillet 2026 · Ferme Équestre Le Grand Rocher · Moustoir-Ac
Informations pratiques
Moustoir-Ac
Concert REGGAE ROOTS à la ferme
Ferme Équestre Le Grand Rocher 27 Kerbastard Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Ferme Équestre Le Grand Rocher vous invite à venir vivre une soirée exceptionnelle le samedi 11 juillet à partir de 19h dans son Bistro convivial type guinguette à la ferme !
Venez profiter d’un moment chaleureux, entre amis ou en famille, dans un cadre authentique au cœur de la campagne. Concert Reggae Roots Sound System
Marsel Blood feat Empress Nidy
Mystikal Man
Restauration sur place .
Ferme Équestre Le Grand Rocher 27 Kerbastard Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 41 59 40 16
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English :
L’événement Concert REGGAE ROOTS à la ferme Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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