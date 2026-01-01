8e édition ! Rando gourmande Moustoir-Ac
8e édition ! Rando gourmande Moustoir-Ac dimanche 11 octobre 2026.
8e édition ! Rando gourmande
Départ salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan
2 circuits, 14 km, 14 €, menu complet (apéritif, soupe à l’oignon, tartine pâté, galette saucisse, dessert+café) ; 10 km, 11€, menu avec soupe OU pâté. Tarif réduit enfants 9€. Départ entre 11h et 12h30. Inscriptions avant le 6 octobre. Organisé par l’école Ste Barbe. Prévoir gobelet. .
Départ salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 78 24 56 42
