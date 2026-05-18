Moustoir-Ac

Bienvenue dans mon jardin au naturel à Moustoir-Ac

22, Penmené. Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Grande portes-ouvertes de jardins amateurs !

Lors de cet événement régional, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement les portes de leur jardin pour échanger sur les techniques qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé et l’environnement !

Jardin d’abondance et d’équilibre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Samedi de 15h à 18h, atelier sur la récup au jardin avec l’association Terres Equitables.

Dimanche de 14h à 17h, atelier cuisine et dégustation pour le goûter avec les Cuisiniers Solidaires. .

22, Penmené. Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 43 42

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English :

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel à Moustoir-Ac Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brocéliande CRTBretagne_