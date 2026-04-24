Inauguration Ferme Equestre Moustoir-Ac
Inauguration Ferme Equestre Moustoir-Ac samedi 13 juin 2026.
Moustoir-Ac
Inauguration Ferme Equestre
27 Kerbastard Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Découverte de la ferme, promenade en calèche, animations.. à partir de 10h, restauration sur place. Cochon grillé/concert tzigane sur réservation, 22€. .
27 Kerbastard Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 7 62 46 84 18
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English :
L’événement Inauguration Ferme Equestre Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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