Moustoir-Ac

Inauguration Ferme Equestre

27 Kerbastard Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Découverte de la ferme, promenade en calèche, animations.. à partir de 10h, restauration sur place. Cochon grillé/concert tzigane sur réservation, 22€. .

27 Kerbastard Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 7 62 46 84 18

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English :

L’événement Inauguration Ferme Equestre Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE