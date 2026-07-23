Concert Rejoice Festival MECB Rue Saint-Martin Chapaize

Informations pratiques

Chapaize

Concert Rejoice Festival MECB

Rue Saint-Martin Eglise Saint Martin du Bourg Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 12:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre du Festival Musique en Charolais Brionnais, concert Rejoice ! Musique de Chambre, Hommage à Monika Rivière Sofia Gubaidulina pour violon et violoncelle. Au programme Mozart Quintette pour clarinette et cordes K.581 T.Cziger, D.Rowland, M.Bogdanovic, Quatuor Arethusa. .

Rue Saint-Martin Eglise Saint Martin du Bourg Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Rejoice Festival MECB

L’événement Concert Rejoice Festival MECB Chapaize a été mis à jour le 2026-07-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne