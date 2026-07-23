Concert Rejoice Festival MECB Rue Saint-Martin Chapaize
mercredi 5 août 2026 · Rue Saint-Martin · Chapaize
Informations pratiques
Chapaize
Concert Rejoice Festival MECB
Rue Saint-Martin Eglise Saint Martin du Bourg Chapaize Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 12:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre du Festival Musique en Charolais Brionnais, concert Rejoice ! Musique de Chambre, Hommage à Monika Rivière Sofia Gubaidulina pour violon et violoncelle. Au programme Mozart Quintette pour clarinette et cordes K.581 T.Cziger, D.Rowland, M.Bogdanovic, Quatuor Arethusa. .
Rue Saint-Martin Eglise Saint Martin du Bourg Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert Rejoice Festival MECB
L’événement Concert Rejoice Festival MECB Chapaize a été mis à jour le 2026-07-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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