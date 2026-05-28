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Concert relax de nuit | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

mardi 10 novembre 2026 · Opéra-Théâtre · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Opéra-Théâtre
Adresse
22 boulevard Desaix
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
10 10 10

Clermont-Ferrand

Concert relax de nuit | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 22:00:00
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-11-10

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Offrez-vous une parenthèse musicale à la nuit tombée.
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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47  contact@orchestre-auvergne.fr

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Treat yourself to a musical interlude after dark.

L’événement Concert relax de nuit | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans

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