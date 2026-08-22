Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Concert Renaud / chansons du cœur

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Un concert plein de saveurs.

Il pointe du mot des saveurs oubliées que chacun porte en lui, ses chansons font du bien et redonnent espoir en notre humanité. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

A concert full of flavor.

L’événement Concert Renaud / chansons du cœur Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)