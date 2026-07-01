Concert reprises de chansons de Claude Nougaro Vic-Fezensac
dimanche 26 juillet 2026 · Vic-Fezensac
Informations pratiques
Vic-Fezensac
Concert reprises de chansons de Claude Nougaro
Jardin des Cordeliers Vic-Fezensac Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert gratuit le 26 juillet 2026 à 18h30 au jardin des Cordeliers à Vic-Fezensac. Elastic Band reprend les plus belles chansons de Claude Nougaro. Foodtruck, pâtisseries et buvette sur place. Ouvert à tous ! ✨
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Jardin des Cordeliers Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 89 63 animation.territoire@dartagnanenfezensac.com
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English :
Free concert on July 26, 2026, at 6:30 p.m. at the Jardin des Cordeliers in Vic-Fezensac. Elastic Band will perform Claude Nougaro’s greatest hits. Food trucks, pastries, and refreshments available on site. Open to everyone! ?
L’événement Concert reprises de chansons de Claude Nougaro Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan
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