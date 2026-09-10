Concert « Requiem en la mineur pour chœur et orgue » de Michel Béguin, Eglise Sainte-Bernadette, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Sainte-Bernadette · Dunkerque
Informations pratiques
Concert « Requiem en la mineur pour chœur et orgue » de Michel Béguin 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Bernadette Nord
15€ ou 10€ en prévente sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/ccrd-coordination-culturelle-en-region-dunkerquoise/evenements/requiem-en-la-mineur-pour-choeur-et-orgue-michel-beguin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Une œuvre discrète, suave, inspirante, tournée vers les choses de l’esprit, belle à chanter et à faire entrer au répertoire de différentes phalanges musicales et chorales.
Tarif : 15€ ou 10€ en prévente sur HelloAsso
Eglise Sainte-Bernadette rue Albert Mahieu, 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France
Une œuvre discrète, suave, inspirante, tournée vers les choses de l’esprit, belle à chanter et à faire entrer au répertoire de différentes phalanges musicales et chorales.
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