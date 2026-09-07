Les sculptures de la Reconstruction, Caserne des pompiers de Dunkerque, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · Caserne des pompiers de Dunkerque · Dunkerque
Informations pratiques
Les sculptures de la Reconstruction 19 et 20 septembre Caserne des pompiers de Dunkerque Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les bâtiments de la Reconstruction recèlent de sculptures qui contribuent à la présence de l’art au cœur de la ville.
Caserne des pompiers de Dunkerque 64, boulevard Sainte-Barbe, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://activites.cud.fr/activites/rendez-vous-de-la-mission-patrimoine »}]
Les bâtiments de la Reconstruction recèlent de sculptures qui contribuent à la présence de l’art au cœur de la ville.
© Steve Abraham
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