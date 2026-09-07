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Les sculptures de la Reconstruction, Caserne des pompiers de Dunkerque, Dunkerque

samedi 19 septembre 2026 · Caserne des pompiers de Dunkerque · Dunkerque

Les sculptures de la Reconstruction, Caserne des pompiers de Dunkerque, Dunkerque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Caserne des pompiers de Dunkerque
Adresse
64, boulevard Sainte-Barbe, 59140 Dunkerque
Ville
59140 Dunkerque
Département
Nord

Les sculptures de la Reconstruction 19 et 20 septembre Caserne des pompiers de Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bâtiments de la Reconstruction recèlent de sculptures qui contribuent à la présence de l’art au cœur de la ville.

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Les bâtiments de la Reconstruction recèlent de sculptures qui contribuent à la présence de l’art au cœur de la ville.

© Steve Abraham

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