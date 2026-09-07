Les sculptures de la Reconstruction, Caserne des pompiers de Dunkerque, Dunkerque

Informations pratiques

Les sculptures de la Reconstruction 19 et 20 septembre Caserne des pompiers de Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bâtiments de la Reconstruction recèlent de sculptures qui contribuent à la présence de l’art au cœur de la ville.

Caserne des pompiers de Dunkerque 64, boulevard Sainte-Barbe, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://activites.cud.fr/activites/rendez-vous-de-la-mission-patrimoine »}]

Les bâtiments de la Reconstruction recèlent de sculptures qui contribuent à la présence de l’art au cœur de la ville.

© Steve Abraham