Archives en vitrine, Salle de lecture des archives, Halle aux sucres, Dunkerque
lundi 7 septembre 2026 · Salle de lecture des archives, Halle aux sucres · Dunkerque
Informations pratiques
Archives en vitrine 7 septembre 2026 – 1 février 2027 Salle de lecture des archives, Halle aux sucres Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-07T13:30:00+02:00 – 2026-09-07T17:30:00+02:00
Fin : 2027-02-01T13:30:00+01:00 – 2027-02-01T17:30:00+01:00
En parallèle de l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) » et tout au long de l’année, le CMUA vous propose de découvrir ses « vitrines bimensuelles » installées dans la salle de lecture des archives. Explorez à travers la diversité des fonds iconographiques, les thématiques de l’identité dunkerquoise, les transformations historiques de notre territoire. Ces visites sont l’occasion de vous dévoiler des documents rarement montrés!
Rendez-vous en salle de lecture du Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque située à la Halle aux sucres (9003 Route du Quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque).
Salle de lecture des archives, Halle aux sucres Halle aux sucres, 9003 Route du Quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque Dunkerque 59951 Nord Hauts-de-France 03 59 27 81 19 https://archives-dunkerque.fr/ https://archives-dunkerque.fr/ Ancien bâtiment portuaire, la Halle aux sucres est aujourd’hui un lieu vivant pour la ville durable, un lieu pour tous ceux qui réfléchissent à la transformation de nos vies quotidiennes. Elle propose des espaces d’exposition et d’expression, ludiques, d’innovation numériques et accueille notamment le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque, porteur de cette exposition. À vélo : Anneaux à vélo
En bus : Lignes 16 et 17
En train : à 10 minutes à pied de la gare de Dunkerque
En voiture : Parking (Môle 1) gratuit devant la Halle aux sucres.
Visiteur en situation de handicap moteur
La Halle aux sucres est totalement visitable en fauteuil roulant. Une entrée par le forum, plus rapide et plus simple, est possible à l’arrière du bâtiment (ascenseur sur la gauche). Des sièges pliants disponibles à l’accueil. En cas de visite commentée, le médiateur adapte son rythme selon les personnes : https://pictoaccess.fr/cards/halle-aux-sucres-learning-center-dunkerque
En parallèle de l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) » et tout au long de l’année, le CMUA vous propose de découvrir ses « vitrines dans la à…
© Salle de lecture – CMUA, Archives de Dunkerque
À voir aussi à Dunkerque (Nord)
- Vagues à l’âme, Musée Maritime et portuaire, Dunkerque 16 août 2026
- Visite libre exposition « le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque 1850-1950 », Espace des regards, Halle aux sucres, Dunkerque 1 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Dunkerque, Banque de France Dunkerque, Dunkerque 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition : « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) »., Espace des regards, Halle aux sucres, Dunkerque 19 septembre 2026
- Atelier de pratique photographique – CMUA Archives de Dunkerque, Salle de lecture des archives, Halle aux sucres, Dunkerque 19 septembre 2026