Archives en vitrine, Salle de lecture des archives, Halle aux sucres, Dunkerque

Informations pratiques

Archives en vitrine 7 septembre 2026 – 1 février 2027 Salle de lecture des archives, Halle aux sucres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-07T13:30:00+02:00 – 2026-09-07T17:30:00+02:00

Fin : 2027-02-01T13:30:00+01:00 – 2027-02-01T17:30:00+01:00

En parallèle de l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) » et tout au long de l’année, le CMUA vous propose de découvrir ses « vitrines bimensuelles » installées dans la salle de lecture des archives. Explorez à travers la diversité des fonds iconographiques, les thématiques de l’identité dunkerquoise, les transformations historiques de notre territoire. Ces visites sont l’occasion de vous dévoiler des documents rarement montrés!

Rendez-vous en salle de lecture du Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque située à la Halle aux sucres (9003 Route du Quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque).

Salle de lecture des archives, Halle aux sucres Halle aux sucres, 9003 Route du Quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque Dunkerque 59951 Nord Hauts-de-France 03 59 27 81 19 https://archives-dunkerque.fr/ https://archives-dunkerque.fr/ Ancien bâtiment portuaire, la Halle aux sucres est aujourd’hui un lieu vivant pour la ville durable, un lieu pour tous ceux qui réfléchissent à la transformation de nos vies quotidiennes. Elle propose des espaces d’exposition et d’expression, ludiques, d’innovation numériques et accueille notamment le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque, porteur de cette exposition. À vélo : Anneaux à vélo

En bus : Lignes 16 et 17

En train : à 10 minutes à pied de la gare de Dunkerque

En voiture : Parking (Môle 1) gratuit devant la Halle aux sucres.

Visiteur en situation de handicap moteur

La Halle aux sucres est totalement visitable en fauteuil roulant. Une entrée par le forum, plus rapide et plus simple, est possible à l’arrière du bâtiment (ascenseur sur la gauche). Des sièges pliants disponibles à l’accueil. En cas de visite commentée, le médiateur adapte son rythme selon les personnes : https://pictoaccess.fr/cards/halle-aux-sucres-learning-center-dunkerque

En parallèle de l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) » et tout au long de l’année, le CMUA vous propose de découvrir ses « vitrines dans la à…

© Salle de lecture – CMUA, Archives de Dunkerque