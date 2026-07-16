Atelier de pratique photographique – CMUA Archives de Dunkerque, Salle de lecture des archives, Halle aux sucres, Dunkerque

Informations pratiques

Atelier de pratique photographique – CMUA Archives de Dunkerque 19 et 20 septembre Salle de lecture des archives, Halle aux sucres Nord

Limité à 8 personnes (8-12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture de la saison « Bicentenaire de la Photographie » et en parallèle de l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) », le CMUA – Archives de Dunkerque propose à son jeune public un atelier de pratique photographique ancienne.

Découvrez le photogramme, une technique photographique réalisée sans appareil photo. Composez vos images à partir d’objets du quotidien sur un papier photo sensible, révélées en labo photographique. Les formes, textures et transparences apparaissent en noir et blanc à travers les empreintes laissées par les objets. Simple et accessible, cet atelier vous invite à expérimenter les prémices de la photographie et à regarder autrement les éléments qui nous entourent.

Réservez votre place en écrivant à archives@cud.fr ou en appelant le 03 59 27 81 19.

Salle de lecture des archives, Halle aux sucres Halle aux sucres, 9003 Route du Quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque Dunkerque 59951 Nord Hauts-de-France 03 59 27 81 19 https://archives-dunkerque.fr/ [{« link »: « mailto:archives@cud.fr »}] Ancien bâtiment portuaire, la Halle aux sucres est aujourd’hui un lieu vivant pour la ville durable, un lieu pour tous ceux qui réfléchissent à la transformation de nos vies quotidiennes. Elle propose des espaces d’exposition et d’expression, ludiques, d’innovation numériques et accueille notamment le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque, porteur de cette exposition. À vélo : Anneaux à vélo

En bus : Lignes 16 et 17

En train : à 10 minutes à pied de la gare de Dunkerque

En voiture : Parking (Môle 1) gratuit devant la Halle aux sucres.

Visiteur en situation de handicap moteur

La Halle aux sucres est totalement visitable en fauteuil roulant. Une entrée par le forum, plus rapide et plus simple, est possible à l’arrière du bâtiment (ascenseur sur la gauche). Des sièges pliants disponibles à l’accueil. En cas de visite commentée, le médiateur adapte son rythme selon les personnes : https://pictoaccess.fr/cards/halle-aux-sucres-learning-center-dunkerque

À l’occasion de l’ouverture de la saison « Bicentenaire de la Photographie » et en parallèle de l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) », le – à…

©Fonds Mysoot – CMUA, Archives de Dunkerque.