Vagues à l’âme, Musée Maritime et portuaire, Dunkerque

Informations pratiques

Vagues à l’âme Dimanche 16 août, 16h00 Musée Maritime et portuaire Nord

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T17:30:00+02:00

Vagues à l’âme

Contes, légendes, récits et chansons d’eau salée

Spectacle en solo à partir de 10 ans

Quand le marin quitte femme et enfants pour partir en pèche, il ne fait pas que laisser une famille et un pays derrière lui : il s’enfonce dans un autre monde.

Un monde à la frontière du notre, si proche et si lointain à la fois.

Un monde où il n’est pas si rare d’apercevoir une femme nager comme un poisson autour des bateaux, des phoques qui se révèlent être bien plus que des animaux, un monde où les phares rendent leurs gardiens complétement fous.

Mais pour comprendre ces histoires, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter le chant des baleines.

Elles seules détiennent le secret de ces contes qui résonnent dans les tavernes de marins, comme leurs chants résonnent à travers l’océan.

Création 2025

20 ans du Festival des Contes et lectures de mer d’Etaples

Contes issus des répertoires traditionnels du Boulonnais, de Bretagne et de Norvège et récits de vie.

Musée Maritime et portuaire 9, Quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museemaritimeportuaire.com/detail-activite/spectacle-comme-on-entend-la-mer-copie-1-4?date_seance=2026-08-16&heure_seance=16:00 »}]

Contes, légendes, récits et chansons d’eau salée

Domi Del