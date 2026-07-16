Visite libre exposition « le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque 1850-1950 », Espace des regards, Halle aux sucres, Dunkerque

Informations pratiques

Visite libre exposition « le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque 1850-1950 » 1 septembre – 10 octobre Espace des regards, Halle aux sucres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T13:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Mesdames et Messieurs, approchez ! Le CMUA – Archives de Dunkerque vous invite à remonter le temps et à passer derrière l’objectif pour découvrir l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) ».

Des premiers portraits réalisés dans les studios photographiques aux clichés amateurs immortalisant le port, la plage, les quartiers, les familles ou les grands événements, plongez dans un siècle d’images qui racontent l’histoire et l’identité du territoire dunkerquois.

Votre mission ? Explorer les multiples usages de la photographie entre 1850 et 1940 et redécouvrir, à travers des clichés rares et parfois inédits, le Dunkerquois et le monde à travers les regards de celles et ceux qui l’ont photographié.

Soyez tour à tour photographe de studio, explorateur du quotidien, voyageur, témoin des transformations industrielles et urbaines ou collectionneur de souvenirs, découvrez comment la photographie est devenue un outil pour informer, documenter, promouvoir la ville et préserver la mémoire de ses habitants, comment chaque cliché révèle une manière de regarder.

Le CMUA – Archives de Dunkerque avec la complicité de partenaires du territoire tels que musée des Beaux-Arts, le musée maritime et portuaire et la Société photographique dunkerquoise — vous donnent rendez-vous du 1er septembre au 10 octobre 2026 à l’Espace des regards de la Halle aux sucres.

Exposition en accès libre du 1er septembre au 10 octobre 2026, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 13h à 18h au forum de la Halle aux sucres, Môle 1, 9003 Route du Quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque.

Ressources complémentaire : livret d’exposition pour petits et grands, version numérique enrichie sur : https://archives-dunkerque.fr/

Une invitation à poser un nouveau regard sur Dunkerque, à saisir l’instant d’un passé retrouvé et à parcourir cent ans de mémoire en images.

Espace des regards, Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 59 27 81 19 https://archives-dunkerque.fr/ https://www.halleauxsucres.fr/ [{« link »: « https://archives-dunkerque.fr/ »}] https://archives-dunkerque.fr/ Ancien bâtiment portuaire, la Halle aux sucres est aujourd’hui un lieu vivant pour la ville durable, un lieu pour tous ceux qui réfléchissent à la transformation de nos vies quotidiennes. Elle propose des espaces d’exposition et d’expression, ludiques, d’innovation numériques et accueille notamment le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque, porteur de cette exposition. À vélo : Anneaux à vélo

En bus : Lignes 16 et 17

En train : à 10 minutes à pied de la gare de Dunkerque

En voiture : Parking (Môle 1) gratuit devant la Halle aux sucres.

Visiteur en situation de handicap moteur

La Halle aux sucres est totalement visitable en fauteuil roulant. Une entrée par le forum, plus rapide et plus simple, est possible à l’arrière du bâtiment (ascenseur sur la gauche). Des sièges pliants disponibles à l’accueil. En cas de visite commentée, le médiateur adapte son rythme selon les personnes : https://pictoaccess.fr/cards/halle-aux-sucres-learning-center-dunkerque

Mesdames et Messieurs, approchez ! Le CMUA – Archives de Dunkerque vous invite à remonter le temps et à passer derrière l’objectif pour découvrir l’exposition « Le regard, l’instant, la mémoire : 100…

©Fonds Mysoot, CMUA – Archives de Dunkerque