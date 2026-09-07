Chasse aux trésors : Ville avenir, La Halle aux sucres, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · La Halle aux sucres · Dunkerque
Informations pratiques
Chasse aux trésors : Ville avenir 19 et 20 septembre La Halle aux sucres Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En famille ou entre amis, relevez des défis et cherchez les énigmes cachées dans les étages et dans l’exposition « Ville Avenir ». Au fil de la mission, découvrez les secrets de ce lieu étonnant : à quoi servait-il autrefois et pourquoi est-il si important aujourd’hui ? Observez, cherchez, réfléchissez… et trouvez toutes les réponses pour construire ensemble la ville durable de demain.
La Halle aux sucres 9003, route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France
En famille ou entre amis, relevez des défis et cherchez les énigmes cachées dans les étages et dans l’exposition « Ville Avenir ». Au fil de la mission, découvrez les secrets de ce lieu étonnant : à…
© Communauté urbaine de Dunkerque
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