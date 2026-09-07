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Chasse aux trésors : Ville avenir, La Halle aux sucres, Dunkerque

samedi 19 septembre 2026 · La Halle aux sucres · Dunkerque

Chasse aux trésors : Ville avenir, La Halle aux sucres, Dunkerque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Halle aux sucres
Adresse
9003, route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque
Ville
59140 Dunkerque
Département
Nord

Chasse aux trésors : Ville avenir 19 et 20 septembre La Halle aux sucres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En famille ou entre amis, relevez des défis et cherchez les énigmes cachées dans les étages et dans l’exposition « Ville Avenir ». Au fil de la mission, découvrez les secrets de ce lieu étonnant : à quoi servait-il autrefois et pourquoi est-il si important aujourd’hui ? Observez, cherchez, réfléchissez… et trouvez toutes les réponses pour construire ensemble la ville durable de demain.

La Halle aux sucres 9003, route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France
En famille ou entre amis, relevez des défis et cherchez les énigmes cachées dans les étages et dans l’exposition « Ville Avenir ». Au fil de la mission, découvrez les secrets de ce lieu étonnant : à…

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