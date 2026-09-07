Lutherie sauvage et découverte des musiques médiévales, Bibliothèque de Dunkerque – B!B Centre, Dunkerque
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Dunkerque - B!B Centre · Dunkerque
Informations pratiques
Lutherie sauvage et découverte des musiques médiévales Samedi 19 septembre, 10h00, 10h45, 11h45, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque de Dunkerque – B!B Centre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Une exposition animée et commentée des instruments de musique du Moyen Âge et de la Renaissance. Au programme : fabrication d’instruments et pratique collective pour accompagner certaines chansons.
Bibliothèque de Dunkerque – B!B Centre 2, rue Benjamin Morel, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328282270 »}]
Une exposition animée et commentée des instruments de musique du Moyen Âge et de la Renaissance. Au programme : fabrication d’instruments et pratique collective pour accompagner certaines chansons.
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