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Lutherie sauvage et découverte des musiques médiévales, Bibliothèque de Dunkerque – B!B Centre, Dunkerque

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Dunkerque - B!B Centre · Dunkerque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Dunkerque - B!B Centre
Adresse
2, rue Benjamin Morel, 59140 Dunkerque
Ville
59140 Dunkerque
Département
Nord

Lutherie sauvage et découverte des musiques médiévales Samedi 19 septembre, 10h00, 10h45, 11h45, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque de Dunkerque – B!B Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une exposition animée et commentée des instruments de musique du Moyen Âge et de la Renaissance. Au programme : fabrication d’instruments et pratique collective pour accompagner certaines chansons.

Bibliothèque de Dunkerque – B!B Centre 2, rue Benjamin Morel, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328282270 »}]
Une exposition animée et commentée des instruments de musique du Moyen Âge et de la Renaissance. Au programme : fabrication d’instruments et pratique collective pour accompagner certaines chansons.

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