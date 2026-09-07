Conférence L’art à faire vivre – protocole et immatérialité dans l’art contemporain, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Conférence L’art à faire vivre – protocole et immatérialité dans l’art contemporain Samedi 19 septembre, 16h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les œuvres immatérielles ont toujours existé, mais ne connaissaient tout simplement pas la même notoriété que les statues ou peintures. Aujourd’hui, elles ont parfaitement intégré le marché de l’art et font partie intégrante des collections du Frac. Cependant, si leur achat et leur diffusion est aisée, celles-ci mettent à l’épreuve notre rapport à la collection et à la matérialité, car comment préserver ce que l’on ne peut pas saisir ni toucher ? Il convient alors de les aborder en acceptant une inéluctable disparition de chaque activation, et en comptant sur la mémoire collective pour leur permettre de ne pas tomber dans l’oubli.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

Les œuvres immatérielles ont toujours existé, mais ne connaissaient tout simplement pas la même notoriété que les statues ou peintures. Aujourd’hui, elles ont parfaitement intégré le marché de l’art…

© Frac Grand Large