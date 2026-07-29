Concert | Rêves d’enfants Place des Récollets Moissac

Informations pratiques

Moissac

Concert | Rêves d’enfants

Place des Récollets Hall de Paris Moissac Tarn-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Plongez au cœur d’un spectacle magique et laissez-vous emporter par la comédie musicale Rêves d’Enfants . Bien plus qu’un simple rendez-vous culturel, ce concert caritatif est un élan de générosité unique dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques.

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Place des Récollets Hall de Paris Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 10 90 82 85 guinet.herve@clpgaa.org

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English : Concert | Rêves d’enfants

Immerse yourself in a magical show and let yourself be swept away by the musical Rêves d’Enfants. Much more than just a cultural event, this charity concert is a unique outpouring of generosity dedicated to the fight against pediatric cancers.

L’événement Concert | Rêves d’enfants Moissac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences