Visite guidée | Moissac à la mode art déco, Office de tourisme Moissac Terres des Confluences, Moissac

Informations pratiques

Visite guidée | Moissac à la mode art déco 19 et 20 septembre Office de tourisme Moissac Terres des Confluences Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Moissac à la mode Art déco

Après la terrible inondation de 1930, Moissac se reconstruit dans la modernité et l’élégance.

C’est ainsi que s’épanouit l’architecture Art déco dans les maisons, les bâtiments publics et le tout nouvel espace de l’Uvarium.

Venez découvrir cet ensemble remarquable lors d’une visite commentée proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Horaire : 09h30

Durée : 2h

Rendez-vous : Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences 1, Boulevard de Brienne, 82200 Moissac

Gratuit

Renseignements et réservations : Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences 1, Boulevard de Brienne, 82200 Moissac

Tel : 05 32 09 69 36

Email :accueil@tourisme-moissacconfluences.fr

Office de tourisme Moissac Terres des Confluences 1 Bd de Brienne, 82200 Moissac Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 32 09 69 36 https://www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr/ [{« link »: « mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr »}] Office de tourisme et accueil pelerins.

Moissac à la mode art déco

©Sébastien Pouchard