Rieux

Concert

église de Rieux Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Depuis plus de 25 ans, la chorale, Les Voix de l’Estuaire, basée à Camoël, se produit en concerts dans la presqu’île guérandaise et aux alentours.

Cette année, les 25 choristes ont travaillé (sous la houlette de notre Cheffe de choeur Iryna Frances) un programme varié de chansons françaises, de chants traditionnels français et étrangers, mais aussi des chants de la renaissance et des morceaux choisis de musique classique. .

église de Rieux Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 66 52 27 81

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English :

L’événement Concert Rieux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PAYS DE REDON