Concert Rita et Mathis place de l’église Saint-Agnan-en-Vercors

Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Rita et Mathis

place de l’église 680 Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:00:00

fin : 2026-06-22 19:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Conert Rita et Matis Reprises dans divers styles (Soul, Groove,Rap, Cumbia, Latino …)

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place de l’église 680 Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 69 57 18 adrien.cabessa@gmail.com

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English :

Conert Rita et Matis covers in various styles (Soul, Groove, Rap, Cumbia, Latino …)

L’événement Concert Rita et Mathis Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Vercors Drôme