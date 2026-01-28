Coupe AUVERGNE RHONE-ALPES DH Station du Col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors

Coupe AUVERGNE RHONE-ALPES DH

Station du Col de Rousset Bike park accessible via le télésiège Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La coupe AURA de descente revient au Col de Rousset après plus de 20 ans d’absence ! Plus de 200 participants attendus pour dévaler le nouveau Bike Park récemment rénové. Le télésiège sera accessible au public pour profiter du spectacle.

.

Station du Col de Rousset Bike park accessible via le télésiège Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 24 64 stations@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The AURA Downhill Cup returns to Col de Rousset after an absence of over 20 years! Over 200 participants are expected to descend the newly renovated Bike Park. The chairlift will be open to the public to enjoy the show.

L’événement Coupe AUVERGNE RHONE-ALPES DH Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Vercors Drôme