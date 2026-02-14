Concert RMG Farben Trio Gien

Concert RMG Farben Trio

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Début : 2026-05-03 17:00:00

Concert du Farben Trio le dimanche 3 mai

Venez assister au concert du Farben Trio le dimanche 3 mai 2026 à 17h à l’Auditorium de Gien, dans le cadre de la programmation musicale RMG.

Composé de Raquele Magalhães à la flûte, Aurélienne Brauner au violoncelle et Ariane Jacob au piano, le trio propose un répertoire raffiné mêlant sensibilité, virtuosité et émotion.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique et de musique de chambre.

Les billets sont en vente sur le site internet du groupe ou à l’Office de Tourisme. 15 .

English :

Farben Trio concert on Sunday, May 3

