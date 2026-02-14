Concert RMG Farben Trio Gien
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-05-03 17:00:00
Concert du Farben Trio le dimanche 3 mai
Venez assister au concert du Farben Trio le dimanche 3 mai 2026 à 17h à l’Auditorium de Gien, dans le cadre de la programmation musicale RMG.
Composé de Raquele Magalhães à la flûte, Aurélienne Brauner au violoncelle et Ariane Jacob au piano, le trio propose un répertoire raffiné mêlant sensibilité, virtuosité et émotion.
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique et de musique de chambre.
Les billets sont en vente sur le site internet du groupe ou à l’Office de Tourisme. 15 .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 65 16
