Les ateliers d’initiation Gien
Les ateliers d’initiation Gien jeudi 23 avril 2026.
Gien
Les ateliers d’initiation
78 place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-28
Les ateliers d’initiation de la Faïencerie de Gien
Plongez dans l’art minutieux de la décoration sur émail.
Accompagnés par un peintre de la Faïencerie, découvrez les gestes traditionnels de notre manufacture.
C’est l’occasion de s’essayer à cette technique exceptionnelle lors d’un moment de création inédit.
Réservation obligatoire .
78 place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com
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English :
Introductory workshops at Faïencerie de Gien
L’événement Les ateliers d’initiation Gien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN
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