Gien

Les ateliers d’initiation

78 place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-28

Les ateliers d’initiation de la Faïencerie de Gien

Plongez dans l’art minutieux de la décoration sur émail.

Accompagnés par un peintre de la Faïencerie, découvrez les gestes traditionnels de notre manufacture.

C’est l’occasion de s’essayer à cette technique exceptionnelle lors d’un moment de création inédit.

Réservation obligatoire .

78 place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com

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English :

Introductory workshops at Faïencerie de Gien

L’événement Les ateliers d’initiation Gien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN