EV3 La Scandibérique étape F. Gien / Sully-sur-Loire Gien Loiret

Durée : 110 Distance : 28000.0 Tarif :
Au départ de Gien et de son château, cette étape de la Loire à Vélo vous mènera à un autre château celui de Sully-sur-Loire.
https://www.scandiberique.fr/
From Gien and its castle, this stage of the Loire à Vélo will lead you to another castle: the one of Sully-sur-Loire.
Ausgehend von Gien und seinem Schloss führt Sie diese Etappe der Loire à Vélo zu einem weiteren Schloss: dem von Sully-sur-Loire.
Da Gien e dal suo castello, questa tappa di Loire à Vélo vi porterà a un altro castello: quello di Sully-sur-Loire.
Dejando Gien y su castillo, esta etapa del Loire à Vélo le llevará a otro castillo: Sully-sur-Loire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire