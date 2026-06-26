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Concert rock Belles-Fontaines

Concert rock Belles-Fontaines

Concert rock Belles-Fontaines vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Salle des fêtes de Courchaton
Ville
70110 Courchaton
Département
Haute-Saône
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Belles-Fontaines

Concert rock

Salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Pour les amateurs de rock !
Concert des groupes Rock Peppers et Dystopie
Restauration sur place   .

Salle des fêtes de Courchaton Belles-Fontaines 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 66 58 61 

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English : Concert rock

L’événement Concert rock Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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