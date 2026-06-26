Concert rock Belles-Fontaines
Concert rock Belles-Fontaines vendredi 10 juillet 2026.
Belles-Fontaines
Concert rock
Salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Pour les amateurs de rock !
Concert des groupes Rock Peppers et Dystopie
Restauration sur place .
Salle des fêtes de Courchaton Belles-Fontaines 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 66 58 61
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English : Concert rock
L’événement Concert rock Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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