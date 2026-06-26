Belles-Fontaines

Concert rock

Salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pour les amateurs de rock !

Concert des groupes Rock Peppers et Dystopie

Restauration sur place .

Salle des fêtes de Courchaton Belles-Fontaines 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 66 58 61

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English : Concert rock

L’événement Concert rock Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL