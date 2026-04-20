Rassemblement de véhicules hors du commun Courchaton
Rassemblement de véhicules hors du commun Courchaton samedi 11 juillet 2026.
Courchaton
Rassemblement de véhicules hors du commun
courchaton Courchaton Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
2 jours de grand rassemblement de véhicules hors du commun à Courchaton.
Concours, défilé 50’s, concerts, animations diverses et variées, tatoueur.
Entrée gratuite, restauration sur place. .
courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 46 81 28
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English : Rassemblement de véhicules hors du commun
L’événement Rassemblement de véhicules hors du commun Courchaton a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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