Courchaton

Rassemblement de véhicules hors du commun

courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

2 jours de grand rassemblement de véhicules hors du commun à Courchaton.

Concours, défilé 50’s, concerts, animations diverses et variées, tatoueur.

Entrée gratuite, restauration sur place. .

courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 46 81 28

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English : Rassemblement de véhicules hors du commun

L’événement Rassemblement de véhicules hors du commun Courchaton a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL