Courchaton

Faites de la Zic au Simpson’s Pub

simpson’s pub 1 Rue de la Madeleine Courchaton Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Faites de la Zic au Simpson’s Pub à Courchaton à partir de 19h00 !

Prépare toi à vivre deux soirées complètement folles à en faire trembler les murs.

Au programme du rock, du punk, des frites et des groupes prêts à retourner la scène

– Le 26 juin, retrouve Dirty Sons Of Octopus, Troisième Doigt et Faut que ça guinche pour une montée d’adrénaline garantie.

– Le 27 juin, place à Kinkin’ Jam Club, Dougla[S] et Les Tardigrades prennent le relais pour finir en sueur et sans voix.

Et parce qu’un pogo donne faim, burgers-frites, crêpes et douceurs italiennes seront proposés pour recharger les batteries.

Pas de VIP, pas de blabla, la participation est libre selon les moyens pour du son, du partage et une énorme claque musicale !

Alors ramène ta bande, tes docs, ton perfecto et ton énergie. .

simpson’s pub 1 Rue de la Madeleine Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26

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English : Faites de la Zic au Simpson’s Pub

L’événement Faites de la Zic au Simpson’s Pub Courchaton a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL