Concert Rock en cascade Val-et-Châtillon
Concert Rock en cascade Val-et-Châtillon samedi 30 mai 2026.
Val-et-Châtillon
Concert Rock en cascade
Parc de Val et Châtillon Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Maison pour Tous de Val et Châtillon organise un concert gratuit dans le parc de la commune, avec à l’affiche le groupe Blackpoint. Buvette et petite restauration sur place.Tout public
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Parc de Val et Châtillon Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 51 07
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English :
The Maison pour Tous de Val et Châtillon is organizing a free concert in the town’s park, featuring the band Blackpoint. Refreshments and snacks on site.
L’événement Concert Rock en cascade Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS