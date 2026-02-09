Repas-spectacle Tempo

3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

venez découvrir la nouvelle composition qui vous fera voyager à travers toutes les époques musicales . Des années 30 à nos jours ! Au menu: daube de boeuf en sauce et bolognaise de légumes, assiette de fromages et café gourmand.

Tarif repas et spectacle: 39€ par personne.

Informations et réservations sur Messenger ou au 06 37 53 77 59Tout public

39 .

3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 53 77 59 aasc54480@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

come and discover the new composition that will take you on a journey through all musical eras. From the 30s to the present day! On the menu: beef stew with sauce and vegetable bolognese, cheese platter and gourmet coffee.

Price for meal and show: 39? per person.

Information and reservations on Messenger or 06 37 53 77 59

L’événement Repas-spectacle Tempo Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS