Repas-spectacle Tempo Val-et-Châtillon

3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:00:00
venez découvrir la nouvelle composition qui vous fera voyager à travers toutes les époques musicales . Des années 30 à nos jours ! Au menu: daube de boeuf en sauce et bolognaise de légumes, assiette de fromages et café gourmand.
Tarif repas et spectacle: 39€ par personne.
Informations et réservations sur Messenger ou au 06 37 53 77 59Tout public
3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 53 77 59 aasc54480@gmail.com
English :
come and discover the new composition that will take you on a journey through all musical eras. From the 30s to the present day! On the menu: beef stew with sauce and vegetable bolognese, cheese platter and gourmet coffee.
Price for meal and show: 39? per person.
Information and reservations on Messenger or 06 37 53 77 59
