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CONCERT rock Les chats électriques Plessé

CONCERT rock Les chats électriques Plessé samedi 27 juin 2026.

Adresse : Guinguette de buhel, étang de buhel

Ville : 44630 Plessé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0 0

Plessé

CONCERT rock Les chats électriques

Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

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Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 46 66 95 

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English :

L’événement CONCERT rock Les chats électriques Plessé a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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