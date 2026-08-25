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Concert Rock Metal Biscarrosse

vendredi 16 octobre 2026 · Biscarrosse

Concert Rock Metal Biscarrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
76 Route de Bordeaux
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Concert Rock Metal

76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :
2026-10-16

CONCERT GRATUIT ROCK METAL YOGA FIRE et DRAGON PUNCH, bières spéciales métal, tattoo, stand Jack Daniels etc.   .

76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67  biscarrosse@vandb.fr

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English : Concert Rock Metal

L’événement Concert Rock Metal Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grands Lacs

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