Informations pratiques

Biscarrosse

Concert Rock Metal

76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

CONCERT GRATUIT ROCK METAL YOGA FIRE et DRAGON PUNCH, bières spéciales métal, tattoo, stand Jack Daniels etc. .

76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67 biscarrosse@vandb.fr

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English : Concert Rock Metal

L’événement Concert Rock Metal Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grands Lacs