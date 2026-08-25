AGENDA · Biscarrosse
Concert Rock Metal Biscarrosse
vendredi 16 octobre 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Concert Rock Metal
76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16
CONCERT GRATUIT ROCK METAL YOGA FIRE et DRAGON PUNCH, bières spéciales métal, tattoo, stand Jack Daniels etc. .
76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67 biscarrosse@vandb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Rock Metal
L’événement Concert Rock Metal Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Run 2K Challenge Stade Ducom Biscarrosse 12 septembre 2026
- Voyage en comédie Cinema le Renoir Biscarrosse 13 septembre 2026
- Concert Jaaz Swing 40 Biscarrosse 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Traditions Musée des Traditions Biscarrosse 19 septembre 2026