Concert Rodopi, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Concert Rodopi Jeudi 30 avril, 20h00 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles

Plein tarif : CHF 30.-

Tarif réduit* : CHF 28.-

AVS/AI : CHF 25.-

Membres ADEM : CHF 20.-

Etudiants, apprentis, chômeurs : CHF 15.-

Enfants : CHF 10.-

20 ans/20 francs : CHF 8.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:45:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:45:00+02:00

1re partie – Concert, avec la participation des danseur.euses du Centre hellénique d’études du folklore (C.H.E.F.) de Genève (45 minutes)

À la croisée de la Bulgarie, de la Macédoine et de la Thrace, la chaîne montagneuse des Rhodopes constitue un véritable carrefour culturel au cœur des Balkans, entre la Grèce et la Turquie. Espaces de mythologie, de cultes païens et religieux, ces montagnes sont aussi une terre de mystère et de musique, qui aurait vu naître le légendaire aède Orphée…

Les artistes de l’Ensemble Rodopi explorent cet univers depuis le début des années 1990, en Thrace et en Macédoine. Les instruments qu’ils jouent, tant par leurs formes que par leurs techniques, témoignent des croisements entre Orient et Occident, et leurs alliages de timbres donnent naissance à une palette sonore d’une richesse remarquable.

Leur répertoire s’ancre aussi dans les traditions chorégraphiques de la région, avec des danses typiquement balkaniques aux rythmes composés et aux cadences asymétriques, qui expriment à la fois la puissance du collectif et l’élan de l’individu.

Ces musiciens ne se contentent pas de se produire en concert : ils participent aussi activement à la vie locale à travers les nombreuses fêtes traditionnelles qui rythment l’année. Cette implication sociale est, pour eux, le fondement de la complicité qui les unit.

Et lorsque les musiciens entament une kopanitsa (danse bulgare à la rythmique particulièrement inventive) ou un pravo horo (ronde populaire très répandue dans les Balkans), c’est tout un village qui entre en mouvement, recréant le lien profond entre musique, danse et communauté.

Entracte avec bar (10 minutes)

2e partie – Bal participatif (40 minutes)

Après un entracte de 15 minutes, la soirée se poursuit sous une forme plus conviviale : le public est invité à rejoindre la piste pour partager les danses de la région, guidé par les mêmes artistes.

Ensemble Rodopi :

Drosos Koutsokostas : lauto et chant

Kyriakos Petras : violon

Nikos Angousis : clarinette

Alkis Zopoglou : cithare kanun

Yorgos Pagozidis : percussions

Danseur.euses du C.H.E.F. :

Marinos Christodoulakis, Chloé Andreadaki, Alexandros Hoc, Marianne Tsioli, Pantelis Vervatidis, Rose-Marie Haemmerlé, Miltos Bozatzis et Maria Siakantari.

Concert enregistré par RTS-Espace 2.

Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/rodopi-musiques-et-danses-de-thrace-bulgarie-grece-turquie/bdb697f7-91da-40eb-87d7-5f490f100296/events/389642 »}]

Musiques et danses de Thrace (Bulgarie-Grèce-Turquie)

DR