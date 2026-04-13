Concert « Sabor a mi », Musée de l’Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais

Concert « Sabor a mi » Samedi 23 mai, 19h30, 20h45 Musée de l’Hôtel-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Alma latina est un trio formé de trois basses lyriques – Alain Sobieski, Fernand Bernadi et Max Mardones – qui célèbrent les grandes voix graves du monde latin. Leur spectacle propose un voyage musical de l’Italie à l’Espagne jusqu’à l’Amérique latine, mêlant opéra, zarzuela, tango, boléro et chanson populaire.

Musée de l’Hôtel-Dieu 68 rue de la république 69220 Belleville-en-beaujolais Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Les locaux des Amis du Modélisme Ferroviaire sont situés sur le site de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais Les locaux des Amis du Modélisme Ferroviaire sont situés sur le site de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Alma latina est un trio formé de trois basses lyriques – Alain Sobieski, Fernand Bernadi et Max Mardones – qui célèbrent les grandes voix graves du monde latin. Leur spectacle propose un voyage de à…

©Ministère de la Culture