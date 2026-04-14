Nuit à l’Hôtel-Dieu, Musée de l’Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais

Nuit à l’Hôtel-Dieu Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’Hôtel-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Découverte d’une nuit à l’Hôtel-Dieu… À la lueur des bougies et par petits groupes, parcourez ce site patrimonial exceptionnel du XVIIIème.

Visite libre des salles des malades. Visite guidée de l’apothicairerie et du bloc opératoire.

Musée de l’Hôtel-Dieu 68 rue de la république 69220 Belleville-en-beaujolais Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Les locaux des Amis du Modélisme Ferroviaire sont situés sur le site de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais Les locaux des Amis du Modélisme Ferroviaire sont situés sur le site de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Découverte d’une nuit à l’Hôtel-Dieu… À la lueur des bougies et par petits groupes, parcourez ce site patrimonial exceptionnel du XVIIIème.

©Musée de l’Hôtel-Dieu