CONCERT RESTAURANT LE SAINT-ANDRÉ Saint-André

Informations pratiques

Saint-André

CONCERT

RESTAURANT LE SAINT-ANDRÉ 10 Place Hippolyte Ducos Saint-André Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le restaurant Le Saint-André vous propose un moment musical accompagné d’un menu spécial pour cet événement mais toujours avec des produits locaux.

Le groupe Belamy & Son vous interprètera de chansons françaises, du monde, du folk and jazz.

SUR RÉSERVATION

Ouverture du bar à 11h30 et fermeture à 18h .

RESTAURANT LE SAINT-ANDRÉ 10 Place Hippolyte Ducos Saint-André 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 55 38

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English :

Le Saint-Andr%E9 restaurant invites you to enjoy a musical performance paired with a special menu created for this event—all featuring local ingredients.

L’événement CONCERT Saint-André a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE