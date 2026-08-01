CONCERT RESTAURANT LE SAINT-ANDRÉ Saint-André
dimanche 30 août 2026 · RESTAURANT LE SAINT-ANDRÉ · Saint-André
Informations pratiques
Saint-André
CONCERT
RESTAURANT LE SAINT-ANDRÉ 10 Place Hippolyte Ducos Saint-André Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le restaurant Le Saint-André vous propose un moment musical accompagné d’un menu spécial pour cet événement mais toujours avec des produits locaux.
Le groupe Belamy & Son vous interprètera de chansons françaises, du monde, du folk and jazz.
SUR RÉSERVATION
Ouverture du bar à 11h30 et fermeture à 18h .
RESTAURANT LE SAINT-ANDRÉ 10 Place Hippolyte Ducos Saint-André 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 55 38
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English :
Le Saint-Andr%E9 restaurant invites you to enjoy a musical performance paired with a special menu created for this event—all featuring local ingredients.
L’événement CONCERT Saint-André a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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