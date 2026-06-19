Concert Saint Gérandièse Saint-Gérand-le-Puy
Concert Saint Gérandièse Saint-Gérand-le-Puy vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Gérand-le-Puy
Concert Saint Gérandièse
Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:15:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert Saint Gérandièse
.
Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 78 50 mairie@saintgerandlp03.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert in Saint-Gérande
L’événement Concert Saint Gérandièse Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Saint-Gérand-le-Puy (Allier)
- Concert et danse Groupe Finksahus Saint-Gérand-le-Puy 24 juillet 2026
- Saint GérandO Saint-Gérand-le-Puy 6 septembre 2026