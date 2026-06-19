Informations pratiques

Saint-Gérand-le-Puy

Fête du 13 juillet

Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée du 13 juillet organisé par la municipalité avec la Société Musicale et la MJC

.

Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 78 50 mairie@saintgerandlp03.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July 13 Evening Event Organized by the Municipality in Collaboration with the Musical Society and the MJC

L’événement Fête du 13 juillet Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire