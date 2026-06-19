Saint-Gérand-le-Puy

Concert et danse Groupe Finksahus

Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:15:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

En partenariat avec Festival des Cultures du Monde de Gannat

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Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 78 50 mairie@saintgerandlp03.fr

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English :

In partnership with the Gannat World Cultures Festival

L’événement Concert et danse Groupe Finksahus Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire