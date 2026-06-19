UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert et danse Groupe Finksahus Saint-Gérand-le-Puy

Concert et danse Groupe Finksahus Saint-Gérand-le-Puy vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Théâtre de verdure
Ville
03150 Saint-Gérand-le-Puy
Département
Allier
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:15:00
Tarif

Saint-Gérand-le-Puy

Concert et danse Groupe Finksahus

Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:15:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

En partenariat avec Festival des Cultures du Monde de Gannat
  .

Théâtre de verdure Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 78 50  mairie@saintgerandlp03.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Gannat World Cultures Festival

L’événement Concert et danse Groupe Finksahus Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

À voir aussi à Saint-Gérand-le-Puy (Allier)