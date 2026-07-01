Visite commentée des extérieurs du château de Saint-Gérand Saint-Gérand-le-Puy
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Gérand-le-Puy
Informations pratiques
Saint-Gérand-le-Puy
Visite commentée des extérieurs du château de Saint-Gérand
Château de Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4€/personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Visite commentée du château Saint-Gérand-le-Puy organisé par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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Château de Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Guided tour of the Château de Saint-Géant-le-Puy organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office
L’événement Visite commentée des extérieurs du château de Saint-Gérand Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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