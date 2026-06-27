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AGENDA · Saint-Gérand-le-Puy

Visite commentée des extérieurs du château de Saint-Gérand Saint-Gérand-le-Puy

vendredi 14 août 2026 · Saint-Gérand-le-Puy

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Château de Saint-Gérand-le-Puy
Ville
03150 Saint-Gérand-le-Puy
Département
Allier
Tarif
4 4 4 4€/personne

Saint-Gérand-le-Puy

Visite commentée des extérieurs du château de Saint-Gérand

Château de Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4€/personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Visite commentée du château Saint-Gérand-le-Puy organisé par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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Château de Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31  tourisme@label-destination.com

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English :

Guided tour of the Château de Saint-Géant-le-Puy organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office

L’événement Visite commentée des extérieurs du château de Saint-Gérand Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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