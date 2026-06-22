Concert SALVE MATER par le Chœur Jubilate de Toulon Eglise Saint Melaine Morlaix
Concert SALVE MATER par le Chœur Jubilate de Toulon Eglise Saint Melaine Morlaix dimanche 12 juillet 2026.
Morlaix
Concert SALVE MATER par le Chœur Jubilate de Toulon
Eglise Saint Melaine 54 Rue Ange de Guernisac Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
En tournée en Bretagne le Chœur Jubilate de Toulon assure un concert de plain-chant et polyphonies anciennes en l’église Saint Melaine de Morlaix le dimanche 12 juillet à 17h.
Exceptionnellement, la soprano Lyrissa TOSCANELLI et la mezzo Yan ZAWACKI, accompagnées à l’orgue par Angélique KRIEGER, interprèteront le Stabat Mater de Pergolèse et deux Ave Maria . .
Eglise Saint Melaine 54 Rue Ange de Guernisac Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 23 79 36 00
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English :
L’événement Concert SALVE MATER par le Chœur Jubilate de Toulon Morlaix a été mis à jour le 2026-06-22 par OT BAIE DE MORLAIX
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