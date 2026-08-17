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AGENDA · Dolus-le-Sec

Concert Samsara Echoes Dolus-le-Sec

samedi 17 octobre 2026 · Dolus-le-Sec

Concert Samsara Echoes Dolus-le-Sec

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1 Rue des Écoles
Ville
37310 Dolus-le-Sec
Département
Indre-et-Loire
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Dolus-le-Sec

Concert Samsara Echoes

1 Rue des Écoles Dolus-le-Sec Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :
2026-10-17

La rencontre musicale de l’Inde, de l’Irlande et de la France.
Une harpe celtique, deux guitares, une contrebasse auxquels les arrangements vocaux viennent se superposer, créant une fusion musicale unique.
La rencontre musicale de l’Inde, de l’Irlande et de la France.

Une harpe celtique, deux guitares, une contrebasse auxquels les arrangements vocaux viennent se superposer, créant une fusion musicale unique.
Ce quartet éveille la rencontre de trois cultures lointaines, indienne, irlandaise et française et dessine une musique universelle, sans frontière, une évidence, dans laquelle chaque mot révèle une palette multiculturelle.

Caravan Productions ; Anna Tanvir chant et harpe ; Maninder guitare et chant ; Yann Beaujouan guitare et chant ; Alexandre Voisin contrebasse et chant. 15  .

1 Rue des Écoles Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26  nacelculture@gmail.com

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English :

A musical fusion of India, Ireland, and France.
A Celtic harp, two guitars, and a double bass, layered with vocal arrangements, create a unique musical fusion.

L’événement Concert Samsara Echoes Dolus-le-Sec a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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