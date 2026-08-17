Informations pratiques

Dolus-le-Sec

Concert Samsara Echoes

1 Rue des Écoles Dolus-le-Sec Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

La rencontre musicale de l’Inde, de l’Irlande et de la France.

Une harpe celtique, deux guitares, une contrebasse auxquels les arrangements vocaux viennent se superposer, créant une fusion musicale unique.

La rencontre musicale de l’Inde, de l’Irlande et de la France.

Une harpe celtique, deux guitares, une contrebasse auxquels les arrangements vocaux viennent se superposer, créant une fusion musicale unique.

Ce quartet éveille la rencontre de trois cultures lointaines, indienne, irlandaise et française et dessine une musique universelle, sans frontière, une évidence, dans laquelle chaque mot révèle une palette multiculturelle.

Caravan Productions ; Anna Tanvir chant et harpe ; Maninder guitare et chant ; Yann Beaujouan guitare et chant ; Alexandre Voisin contrebasse et chant. 15 .

1 Rue des Écoles Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

A musical fusion of India, Ireland, and France.

A Celtic harp, two guitars, and a double bass, layered with vocal arrangements, create a unique musical fusion.

L’événement Concert Samsara Echoes Dolus-le-Sec a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire